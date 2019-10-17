البريميرليج قد يكون وجهة كوتينيو المقبلة

المواطن - مروة نبيل

أغلق نادي برشلونة الإسباني باب العودة أمام البرازيلي فيليب كوتينيو، بعد نهاية فترة إعارته إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن إدارة نادي برشلونة لا ترى أن هناك مستقبلًا للاعب كوتينيو، موضحة أن الدوري الإنجليزي قد يكون الوجهة المقبلة للدولي البرازيلي.

وأوضحت أنه في حال عدم تفعيل البايرن لبند يسمح له بضم كوتينيو بصفة نهائية مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، فإن برشلونة سيبيع البرازيلي إلى الفريق الذي يقدم أفضل عرض، وأن ناديًا من البريميرليج سيضمه.

ويُقدم كوتينيو مستوى مميزًا مع بايرن ميونيخ، إذ أصبح في التشكيلة الأساسية للمدرب نيكو كوفاتش خلال وقت قصير، فيما لم يحدد العملاق البافاري موقفه النهائي بعد بخصوص ضمه بصفة نهائية.

وتألق كوتينيو صاحب الـ27 عامًا، بشكل لافت للغاية خلال فترة لعبه في صفوف ليفربول، إلا أنه أصر على الانتقال إلى برشلونة، ولكنه لم ينجح مع البارشا في تقديم الأداء المنتظر منه، ولم يشارك بشكل أساسي، كما أبعدته الإصابة عن المشاركة.