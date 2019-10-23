البلديات ردًا على “المواطن” : تعاملنا مع مستنقعات شوارع أحد المسارحة بعد انتهاء الأمطار

البلديات ردًا على “المواطن” : تعاملنا مع مستنقعات شوارع أحد المسارحة بعد انتهاء الأمطار

2019/10/23
الساعة 2:26 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن ــ علي مدخلي ــ جازان

ردت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ما نشرته “المواطن“ بعنوان: “الأمطار تحول شوارع أحد المسارحة إلى مستنقعات”.

وقالت الشؤون البلدية إنها تلقت خطابًا من بلدية محافظة أحد المسارحة متضمنًا بأن الصور تم التقاطها أثناء هطول الأمطار حيث إن فرق الطوارئ والكوارث نفذت بعد توقف الأمطار مباشرة مهامها، وذلك بالنزح والسحب الآلي والتجفيف بالردم في المحافظة والقرى التابعة لها.

وتابعت الوزارة أنه بالنسبة لما يخص الشوارع الرئيسية، فهناك شبكات تصريف مياه الأمطار تعمل بكفاءة عالية.

وقدمت الشؤون البلدية الشكر إلى “المواطن” على الاهتمام والتعاون في طرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود الوزارة في مجالات العمل البلدي.


هل قرأت هذا ؟
  • الشؤون البلدية ترد على “المواطن” بشأن سفلتة طريق الحازمية بأحد المسارحة
    •
  • صور.. الأمطار تحول شوارع أحد المسارحة لمستنقعات
    •
  • جموع غفيرة تشيع جثمان الشهيد الشراحيلي في أحد المسارحة
    •
  • البنية التحتية لمشاريع جازان لم تتحمل مياه الأمطار ساعة!
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم