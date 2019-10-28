البليهي يُحير الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي حيرة الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بسبب أدائه في ديربي الرياض.

وانتهت مباراة الهلال ضد النصر التي أُقيمت على استاد جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهزيمة الزعيم بهدفين مقابل هدف، وتعرض البليهي لهجوم عنيف من الجماهير.

الجماهير تدافع عن البليهي

وانقسم رواد موقع “تويتر”، حول أداء البليهي في ديربي الرياض، حيث رأى البعض أنه صاحب إمكانيات كبيرة وقدم مباريات مميزة، فيما انتقد البعض الآخر اللاعب، وأكدوا أنه لا يصلح للعب في صفوف الهلال.

ودافع الإعلامي عبدالعزيز المريسل عن البليهي وقال: “كابتن علي البليهي لاحظت وجود هجوم قوي عليك من بعض الجماهير والإعلاميين بعد مباراة أمس رغم أنه ليس لك دخل في أي هدف دخل مرمى الهلال مما يعني أن الأمر مجرد شخصنة”.

وتابع عبر تغريدته قائلًا: “ثق في إمكانياتك وثق أنك ستجبرهم على التصفيق لك اجعل تركيزك كاملاً على نهائي آسيا.. أنت تستطيع”، ونشر عبدالعزيز العنزي صورة للاعب البليهي وعلق قائلًا: “لا يهمونك اللي بالقمة دايم محارب”.

وقال الكاتب سعد السعود: “لدى البعض: البليهي مع المنتخب هو الأفضل ومن أوقف سواريز .. مع الهلال سبب النكبة !.. آراؤهم حسب مصلحة النادي”.

أداء دفاع الهلال كارثي

وعلق الكاتب رجا ساير المطيري قائلًا: “هلال غير جاهز لنهائي آسيا.. هلال فيه البليهي والفرج لن يذهب بعيداً.. هلال صانع اللعب فيه هو المعيوف ليس الهلال الذي نعرفه”.

وأضاف في تغريدته عبر “تويتر”، قائلًا: “متى يدرك صنّاع القرار أن سلمان الفرج وعلي البليهي أقل من الهلال. هما ثغرة واضحة، الجمهور يدرك ذلك، لكن الإدارة تُكابر”.

وانتقد الكاتب إبراهيم الحذيفي أداء الزعيم عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “دفاع الهلال ما يبشر بخير ومدربنا مشغول بالهجوم يدخل لاعب ويخرج لاعب والدفاع شوارع”.

وواصل تغريدته قائلًا: “علي البليهي هذا ما يلعبونه في فريق حواري .. كيف هذا يلعب في زعيم آسيا يا ريس.. قلنا ونعيدها نهائي آسيا سيكون كارثيًا إن استمر هذا اللاعب”.

وكتب عبدالعزيز: “عدم الثبات على خط دفاع من بداية الموسم هذا يدل على ضعف العناصر المتواجدة، ما يحتاج نكابر البليهي مباراة يكون مالديني ومباراة يصلح يكون أي شيء إلا لاعب والباقين ما هم بعيدين عنه، واللي يقهر زيادة وحنا في أشد حاجتنا بالمفرج هو الآن لاعب بديل في الشباب، خطوة كانت غير موفقة أبدًا”.

وعلقت أميرة: “اللاعبون مستهترون بالكورة مالهم نفس يلعبون واحد أو اثنين اللي شاد حيله ويلعب بروح البقية ما شفناهم ؟.. لازم يشوفون حل للدفاع البليهي خلاص منتهي ما في إلا الكوري شاد حيله ومنصدم من الوضع .. الحمدلله على نعمة الهلال يعتبرون الفوز عليه بطولة يبقى كبير الرياض وزعيم الأندية”.

وقال رعد الجابري: “إذا تبون آسيا أقسم بالله العظيم أنا نصراوي .. البليهي والمعيوف حرام يلعبون نهائي آسيا والله حقهم درجه أولى”.