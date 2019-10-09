البيك يستثمر في حديقة أم الركب بأبها

البيك يستثمر في حديقة أم الركب بأبها

2019/10/09
الساعة 5:26 مساءً
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المواطن - حسن عسيري - أبها

وقعت أمانة منطقة عسير ممثلة بوكالة الاستثمار عقدًا استثماريًا مع شركة المأكولات السريعة للأنظمة الغذائية ” البيك “.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن العقد جاء بغرض استثمار الموقع في حديقة أم الركب بمدينة أبها وذلك بمساحة بلغت 3464 م2، حيث تم تسليم الموقع للمستثمر للبدء في تنفيذه.

وأشار الحميدي إلى أن الأمانة قد وضعت خططًا مدروسة لرفع حجم استثمارات وإيرادات الأمانة وفقًا لرؤية الأمانة وتماشيًا مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية منوهًا بأن الأمانة تسعى حاليًا إلى طرح مزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي وتخلق فرص عمل وظيفية للمواطنين والمواطنات.

 


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