التاريخ يُساند الأخضر في مباريات السعودية وفلسطين

المواطن - محمد سمعه

وصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إلى مدينة رام الله الفلسطينية، وذلك استعدادًا لخوض مباراة السعودية وفلسطين يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري.

ويملك المنتخب السعودي الأفضلية الواضحة في تاريخ مباريات السعودية وفلسطين حيث نجح الأخضر في الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاءين قبل خوض مباراة يوم الثلاثاء في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكانت مباراة السعودية وفلسطين الأولى أُقيمت ضمن ألعاب غرب آسيا 2005 حيث انتهت المباراة بفوز المنتخب السعودي بثنائية دون رد.

أما مباراة السعودية وفلسطين الثانية انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق في كأس العرب بعام 2012.

وفي مباراة السعودية وفلسطين الثالثة فاز الأخضر وديًا بثنائية دون رد في عام 2014، أما اللقاء الرابع بين البلدين فانتهى بفوز الأخضر بثلاثية مقابل هدفين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وكانت مباراة السعودية وفلسطين الخامسة انتهت بالتعادل السلبي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

يذكر أن بعثة المنتخب السعودي كانت وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان أمس السبت قبل ركوب الحافلات والتوجه إلى مدينة رام الله الفلسطينية استعدادًا لخوض مباراة السعودية وفلسطين.

واستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في مكتبه، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد وصول بعثة الأخضر استعدادًا لـ مباراة السعودية وفلسطين.

ورحب الرئيس الفلسطيني ببعثة الأخضر معربًا عن سعادته بتواجد المنتخب السعودي لخوض مباراة السعودية وفلسطين في الأراضي الفلسطينية.

وقبل إقامة مباراة السعودية وفلسطين، قدم ياسر المسحل بالغ شكره للحكومة الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على الاستقبال وتسهيل الدخول إلى فلسطين.

وأهدى الرئيس الفلسطيني درعًا تذكاريًا لرئيس اتحاد القدم، بينما قدم المسحل قميص المنتخب السعودي موقعًا من لاعبي الأخضر كهدية إلى رئيس فلسطين قبل المباراة المرتقبة بين السعودية وفلسطين.