التاريخ يُنصف الهلال ضد السد

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد السد القطري اليوم التي يحتضنها ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الهلال ضد السد

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الزعيم يتألق خلال مباريات الهلال ضد السد القطري، مؤكدة أن الأخير دائمًا ما يجد صعوبة أمام الأزرق.

وأضافت أن السد فاز مرتين فقط في 9 مباريات لعبها ضد الهلال ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وخسر 4 مرات، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل، مشيرة إلى أن الفريق القطري فشل في التسجيل في 5 لقاءات.

ويطمح الأزرق تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال والسد اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، فيما يسعى الفريق القطري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.