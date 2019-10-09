التانجو يخطف تعادلًا ثمينًا في مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين- منذ قليل- بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وديًّا في لقاء أُقيم في مدينة دورتموند الألمانية.

وبدأ الشوط الأول سريعًا من مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين بضغط هجومي كبير من قبل المنتخب الألماني الذي سعى لإحراز الهدف الأول.

ونجح اللاعب الألماني سيرجي جنابري في افتتاح التسجيل لمنتخب بلاده في مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين عند حلول الدقيقة الخامسة عشرة بعد اختراق مميز لدفاعات المنتخب الأرجنتيني.

وواصل المنتخب الألماني ضغطه ونجاحه في استغلال أخطاء الخصم خلال أحداث الشوط الأول من مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين، حيث تمكن كاي هافرتز نجم نادي باير ليفركوزن الألماني من إضافة الهدف الثاني للماكينات الألمانية عند حلول الدقيقة الثانية والعشرين.

وكان المنتخب الألماني قريبًا من إحراز الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول من لقاء ألمانيا ضد الأرجنتين، لكن الدفاع الأرجنتيني تعامل بشكل جيد مع المحاولات الألمانية في آخر 10 دقائق من الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين بتقدم المنتخب الألماني بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر لقاء ألمانيا ضد الأرجنتين، انقلب الحال تمامًا، حيث أصبحت السيطرة في أيدي المنتخب الأرجنتيني الذي قاتل بقوة لإحراز الهدف الأول.

وتمكن منتخب الأرجنتين من إحراز الهدف الأول له عبر اللاعب لوكاس ألاريو في الدقيقة السادسة والستين بطريقة جميلة من عمر مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين.

ووسط اعتقاد الجميع أن مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين ستنتهي بتفوق الفريق الألماني، نجح المنتخب الأرجنتيني في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب لوكاس أوكامبوس في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وانتهت مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وجلس الحارس الألماني مانويل نوير على مقاعد البدلاء في مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين، حيث فضّل المدرب يواخيم لوف الاعتماد على حارس برشلونة الإسباني، مارك تير شتيجن.