التجارة تستدعي 413 مركبة فيراري.. خلل كارثي

التجارة تستدعي 413 مركبة فيراري.. خلل كارثي

2019/10/02
الساعة 8:21 مساءً
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الأربعاء)، عن استدعاء 413 مركبة من طرازات مختلفة لشركة فيراري، تبدأ من موديل 2010 إلى 2018.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن سبب استدعاء المركبات هو وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية، قد يؤدي عند وقوع حـادث إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة، قد تتسبب في إصابة خطيرة.

وأفادت بأن المركبات المستدعاة هي: فيراري نوع “f12 Berlinetta” موديل 2011-2017، و”488 GTB” موديل 2016-2018، و”California T” موديل 2010-2017، و”GTC4LUSSO” موديل 2017-2018.

ودعت الوزارة مالكي المركبات المشمولة الاستدعاء إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة، والتواصل مع الوكيل لاستبدال نافخ الوسادة الهوائية مجانًا.


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