التجارة والهلال الأحمر ينظمان برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية بالشمالية

المواطن - الشمالية

أقامت وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة برنامجاً تدريبياً بعنوان (برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية) وذلك من منطلق رؤية المملكة 2030 التي تولي العمل التطوعي اهتماماً بالغاً.

يأتي البرنامج لمساعدة مراقبي وزارة التجارة والاستثمار في الميدان الذين قد يصادفون حدوث أو وقوع حالات إسعافية ليتمكن المراقب التجاري أو أي من منسوبيها في المنطقة بعد فضل الله الإسهام في إنقاذ حياة إنسان بإذن الله.

وقدَّم المحاضرون في هيئة الهلال الأحمر في المنطقة وهم كل من:

أ/ رخيص الشمري

أ/ عبدالغنى العنزي

عرضاً مفصلاً عن عمل هيئة الهلال الأحمر السعودي، وآلية عملها والخدمة التي تقدم للمواطنين والمقيمين في حالة وقوع حالات إسعافية لا قدر الله، وآلية التعامل معها، وتم تقديم عرض تمثيلي يوضح للموظفين، وآلية تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في حالات الإغماء والغرق.

بالإضافة إلى ذلك فُتح باب النقاش والحوار حول موضوع الإسعافات المقدمة للمصابين قبل أن يتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.

وفي نهاية الورشة تقدم الحضور بالشكر لوزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة لتعاونها في إقامة هذا البرنامج.