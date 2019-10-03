التحالف الدولي: انفجار المنطقة الخضراء لم يطل منشآتنا

التحالف الدولي: انفجار المنطقة الخضراء لم يطل منشآتنا

2019/10/03
الساعة 10:14 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن التحالف الدولي بالعراق أن انفجارًا وقع في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد الليلة الماضية لم يطل أيًا من منشآته.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات التحالف مايلز كاجينز، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجار قوي في المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار السفارات الأجنبية.
ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، ويجرى تحقيق حاليًا في ملابساته، بحسب بلومبرج.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن فرض حظر التجوال الكامل للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها العراق، موضحًا أن قرار حظر التجوال في المحافظات الأخرى يترك تقديره للمحافظين.


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