التحالف: سقوط صاروخين بالستيين في صعدة أطلقتهما الميليشيا من صنعاء

التحالف: سقوط صاروخين بالستيين في صعدة أطلقتهما الميليشيا من صنعاء

2019/10/04
الساعة 2:27 مساءً
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المواطن - الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اطلقت صباح اليوم (الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩م ) صاروخين بالستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق و سقطا بعد اطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعده).

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني باطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين .

مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعه لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الاقليمي والدولي .


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