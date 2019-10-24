التدخين السلبي يدمر عيون الأطفال

المواطن - الرياض

الأضرار التي يسببها التدخين السلبي معلومة للجميع، لكن يبدو أن تلك الأضرار أصبحت أكثر قرباً من الأطفال، بعدما أكدت دراسة حديثة أنّ “التدخين يؤثر بشكل سلبي جداً على عيون الأطفال التي تكون في طور النمو والتطور”.

علماء صينيون، اكتشفوا أنّ “الأطفال الذين تعرضوا للدخان السلبي، أصيبوا بمرض المشيمية الرقيقة، وهي طبقة من الأنسجة تحتوي على أوعية دموية صغيرة تغذى العين”.

وبحسب التجارب على 1400 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 8 سنوات، تعرض بعضهم للدخان السلبي، تبين أن الأطفال الذين تعرضوا لذلك، لديهم مشيمة أرقّ من الآخرين.