التدريب التقني بالرياض يطلق المرحلة الخامسة من برنامج أُتقن

المواطن - واس

بدأت المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض أمس, إطلاق برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن” بمرحلته الخامسة في مختلف منشآتها التدريبية من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع (هنا)، ويستمر لمدة أربعة أسابيع.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن المؤسسة قدمت خلال هذا العام في المرحلة الخامسة من برنامج ” أتقن ” عدة برامج تدريبية موجه للمجتمع في الفترة المسائية لمدة أربعة أيام من كل أسبوع بمعدل 4 ساعات يوميا، وتتيح المؤسسة دورات تدريبية متناسبة مع الجنسين بنين وبنات والموضحة في بوابة التقديم الإلكترونية.

ويشترك البنين والبنات في عدة برامج تدريبية تتمثل في شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، إضافة إلى دورة تدريبية في مايكروسوفت أوفيس، وأمن المعلومات ” الأمن السيبراني “، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، وصيانة الجوال، وإدارة الفعاليات والمناسبات، وأساسيات المونتاج وتحرير الفيديو.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنهت تدريب أكثر من 29 ألف متدرب ومتدربة في المراحل السابقة من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن” بهدف إكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها أفراد المجتمع، كما سجلت أعداد المتقدمين في المراحل السابقة 111,798 متقدم ومتقدمة وكان العدد المستهدف للتدريب 17500 متدرب ومتدربة محققة بذلك نسبة بلغت 170% تجاوزت زيادة الطاقة الاستيعابية للبرامج المجتمعية بالمنشآت التدريبية.