الترفيه تتوعد مسوقي تذاكر فعاليات موسم الرياض وتضبط مخالفين

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للترفيه، أمس الاثنين، المواقع التي تسوق تذاكر فعاليات موسم الرياض في السوق السوداء، مشددةً على أنها ضبطت بالفعل عددًا من المخالفات.

ولفتت الترفيه إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين المضبوطين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بهدف محاربة الممارسات المخالفة ومنع المزايدات، وحماية الراغبين في حضور فعاليات موسم الرياض من الاستغلال الذي يقوم به البعض.

في سياق متصل، دعا موسم الرياض المواطنين والمقيمين والزوار للتواصل معه عبر الإيميل ومركز الاتصال والواتساب، مشددًا على أن كل الاستفسارات والمقترحات محل اهتمام وحرص القائمين على الفعاليات.

ويمكن التواصل مع موسم الرياض عبر الإيميل: [email protected] أو عبر مركز الاتصال: 920014180 أو الواتساب: +966122605080

وشهدت العاصمة الرياض، فعاليات تاريخية بافتتاح البوليفارد في موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط، وربما العالم أجمع.