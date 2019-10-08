التسجيل مستمر في حساب المواطن عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

48 ساعة تقريبا باتت تفصلنا عن إيداع الدعم للدفعة الـ23 من حساب المواطن، والتي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس المقبل.

ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أن الدعم الخاص بالدفعة الـ23 سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر.

التسجيل مستمر

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ23.

وحث برنامج حساب المواطن المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (هنا).

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضا أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.