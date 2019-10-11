التشكيك “فيروس” يُطارد لاعبي #الهلال

المواطن - محمد سمعه

تعرض بعض من لاعبي الهلال الذين يشاركون مع المنتخب السعودي للتشكيك؛ وذلك بسبب عدم تقديم البعض منهم لمستوى قوي مع المنتخب، كما يفعل مع الهلال، بينما تم انتقاد البعض الآخر بسبب غيابه مدعيًا الإصابة.

وكانت البداية مع الناقد الرياضي تركي السهلي الذي قال: محمد البريك أداؤه مع الأخضر ليس بنفس القوة مع نادي الهلال، وكذلك هتان باهبري له العذر حول أدائه مع الأخضر؛ لأنه ليس أساسيًّا في نادي الهلال، وهناك عناصر أفضل منه بالتشكيل، أما ياسر الشهراني الوحيد الذي يُقدم أداءً ثابتًا سواء في الأخضر أو مع الهلال.

وفي السياق ذاته قال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح في تغريدة سابقة عبر تويتر: إصابة مجموعة من لاعبي الهلال “صدفة” السبب هو الهروب من منتخب الوطن كالعادة.

وأضاف الفريح: وش السالفة الجار كل أخباره إصابات، طمنوني عنكم عسى ما فيه أحد مصاب.

وتابع الفريح: عاجل تعرض مدرب الأزرق لشد عضلي والتواء في عضلات البطين الأيمن ويحتاج للراحة قبل الإياب بثلاثة أيام.

واختتم الفريح تغريدته قائلًا: جيوفنكو انصدم، جاه الخبر وهو يتعشى، واحد تمزق وواحد التواء وواحد بالحوض نحشه عن المنتخب، الأجنبي تكتيك على شان ما أحد يشك المسكين يتعشى ما يدري إنه مصاب.

وكان سلمان الفرج غاب عن مباراة المنتخب السعودي بالأمس أمام سنغافورة؛ وذلك بسبب إصابة عضلية.

في سياق منفصل، قال الناقد الرياضي حمد الصويلحي: الهلال مأكول مذموم في علاقته مع المنتخب والتشكيك قائم شارك لاعبوه أم لم يشاركوا.

#الديوانيه حمد الصويلحي : الهلال مأكول مذموم في علاقته مع المنتخب والتشكيك قائم شارك لاعبيه أم لم يشاركوا. pic.twitter.com/mBTpllwXP9 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 10, 2019