التعادل الإيجابي يحسم قمة مان يونايتد ضد آرسنال

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة مان يونايتد ضد آرسنال التي أُقيمت، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

مان يونايتد ضد آرسنال:

وبدأت مباراة مان يونايتد ضد آرسنال بشكل سريع، وضغط الشياطين الحمر، وأهدر ماركوس راشفورد فرصة خطيرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة، لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى.

واخترق أندرياس بيريرا دفاعات الجانرز في الدقيقة 29، وسدد كرة أرضية قوية، إلا أن بيرند لينو تصدى لها بنجاح، وكانت أول محاولة للفريق الضيف عند الدقيقة 30 من أحداث مباراة مان يونايتد ضد آرسنال عن طريق تسديدة نيكولاس بيبي.

وأرسل أوباميانج كرة عرضية مميزة للاعب بيبي، ولكن حارس مرمى الشياطين الحمر دافيد دي خيا أمسكها بسهولة، وانفرد راشفورد بالحارس لينو في الدقيقة 42، ولكنه تباطأ في لعبها لتضيع فرصة خطيرة.

وانفرد أوباميانج بالمرمى في الدقيقة 44، وتصدى دي خيا لتسديدته، وتمكن سكوت ماكتوميناي من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 45 من تسديدة صاروخية، لينتهي الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد آرسنال بتقدم الشياطين الحمر.

هدف التعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الجانرز بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، وتمكن أوباميانج من هز الشباك في الدقيقة 58، ولكن حكم مباراة مان يونايتد ضد آرسنال ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يعود أن تقنية الفيديو ويحتسبه.

وأهدر ساكا فرصة إحراز هدف جديد في الدقيقة 60، ليسدد الكرة في دفاعات الشياطين الحمر بغرابة، وحاول أصحاب الأرض تسجيل هدف آخر، وأطلق بول بوجبا تسديدة قوية في الدقيقة 64، ولكنها مرت بجوار القائم.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وكاد الجانرز أن يحرز هدفًا قاتلًا في الدقيقة 88، ولكن تسديدة سيبايوس خرجت بعيدًا، لتنتهي مباراة مان يونايتد ضد آرسنال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الشياطين الحمر رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد مباراة مان يونايتد ضد آرسنال بالجولة السابعة، فيما وصل رصيد الجانرز إلى 12 نقطة، ليحتل المركز الرابع.