التعادل الإيجابي يحسم قمة مان يونايتد ضد ليفربول

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة مان يونايتد ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مان يونايتد ضد ليفربول:

وبدأت مان يونايتد ضد ليفربول بشكل سريع، وسيطر لاعبو الشياطين الحمر على الكرة خلال الدقائق الأولى، إلا أن الريدز كان صاحب المبادرة الهجومية، وأطلق البرازيلي روبرتو فيرمينو كرة، ولكنها خرجت بعيدًا.

وعاد أصحاب الأرض للسيطرة مجددًا، وشكلوا خطورة على مرمى الريدز، عن طريق تسديدة سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 25، ولكن أليسون بيكر تصدى لها، ومرر ساديو ماني الكرة إلى فيرمينو في الدقيقة 34، إلا أنه سددها ضعيفة.

ونجح الشياطين الحمر في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة مان يونايتد ضد ليفربول عند الدقيقة 36، بعدما أرسل دانيل جيمس عرضية مميزة للاعب ماركوس راشفورد ليهز الشباك، وسط اعترض من لاعبي الريدز ومدربهم يورجن كلوب.

وسجل ماني هدف التعادل في الدقيقة 43، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد ليفربول بتقدم الشياطين الحمر بهدف دون رد.

هدف التعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الريدز بقوة لتسجيل هدف التعادل، وأطلق البديل تشامبرلين تسديدة قوية في الدقيقة 64، ولكنها مرت بجوار القائم، وكاد أصحاب الأرض أن يسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 66، إلا أن تسديدة راشفورد خرجت بعيدًا.

وسدد البديل آدم لالانا كرة قوية في الدقيقة 71 من أحداث مباراة مان يونايتد ضد ليفربول اليوم، ولكنها مرت بعيدًا، وتبادل الفريقان الهجمات بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى.

وأحرز لالانا هدف التعادل في الدقيقة 85، بعد تلقيه تمريرة مميزة من روبرتسون، ليضغط الفريقان ولكن لم ينجح أي منهما في تسجيل هدف الفوز، لتنتهي مباراة مان يونايتد ضد ليفربول بالتعادل بنتيجة 1/1.

وبعد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول اليوم، وصل رصيد الشياطين الحمر إلى 10 نقاط في المركز الـ13 بجدول ترتيب البريميرليج، فيما رفع الريدز رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة.