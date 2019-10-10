التعادل الإيجابي يحسم ودية البرازيل ضد السنغال

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة البرازيل ضد السنغال الودية منذ قليل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات FIFA DAY خلال الفترة الحالية.

وأُقيمت مباراة البرازيل ضد السنغال على ملعب سنغافورة الدولي في دولة سنغافورة، حيث بدأ الشوط الأول بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي المنتخب البرازيلي الذين سعوا لإحراز الهدف الأول.

وتمكن البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده بلقاء البرازيل ضد السنغال في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وحاول المنتخب البرازيلي بعد ذلك الضغط الهجومي من أجل إحراز الهدف الثاني في لقاء البرازيل ضد السنغال وقبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وتمكن السنغالي ساديو ماني من اختراق دفاعات المنتخب البرازيلي، ليحصل على ركلة جزاء نفذها اللاعب فامارا ديديوهو بنجاح في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد السنغال.

وانتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد السنغال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من لقاء البرازيل ضد السنغال، حاول المنتخب السنغالي استغلال تراجع المنتخب البرازيلي وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني له في المباراة ولكن دون وجود تركيز في اللمسة النهائية.

جدير بالذكر أن نتيجة لقاء البرازيل ضد السنغال لم تتغير في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وقبل إقامة مباراة البرازيل ضد السنغال، كان المنتخب السنغالي خسر نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 ضد المنتخب الجزائري بهدف دون رد.

وشهدت مباراة البرازيل ضد السنغال مشاركة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وشارك الحارس البرازيلي إيدرسون في لقاء البرازيل ضد السنغال، وذلك بسبب غياب الحارس أليسون بيكر بسبب الإصابة.