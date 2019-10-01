التعادل الإيجابي يُخيم على مباراة الريال ضد كلوب بروج

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الريال ضد كلوب بروج البلجيكي، التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الريال ضد كلوب بروج:

وبدأت مباراة الريال ضد كلوب بروج البلجيكي بشكل سريع، ولعب نجم المرينغي كريم بنزيمة كرة رأسية مميزة في الدقيقة الرابعة، ولكنها مرت بجوار القائم، قبل أن يحرز النيجيري إمانويل بونافنتور دينيس الهدف الأول في الدقيقة التاسعة.

وضغط لاعبو المرينغي بحثًا عن تسجيل التعادل، وأطلق لوكا مودريتش تسديدة قوية، ولكنها مرة بجوار القائم، وسدد توني كروس كرة قوية في الدقيقة 23، إلا أنها اصطدمت بلاعبي الدفاع وخرجت بعيدًا.

وتألق حارس الضيوف مينيوليه، وتصدى لكرة رأسية خطيرة من رافاييل فاران في الدقيقة 27، وكاد تاو أن يُعزز تقدم فريقه في الدقيقة 33 من أحداث مباراة الريال ضد كلوب بروج البلجيكي، ولكن تيبو كورتوا تألق وتصدى لتسديدته.

ونجح دينيس في تسجيل الهدف الثاني له ولفريق في الدقيقة 39، مستغلًّا خطأ من مودريتش، لينتهي الشوط الأول من مباراة الريال ضد كلوب بروج بتأخر المرينغي بهدفين نظيفين.

الريال ينتفض:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض لاعبو المرينغي وتمكن سيرجيو راموس من تقليص الفارق برأسية مميزة في الدقيقة 55، وأطلق إيدين هازارد تسديدة قوية في الدقيقة 64 من أحداث مباراة الريال ضد كلوب بروج البلجيكي، ولكنها مرت بعيدًا.

وأشهر حكم مباراة الريال ضد كلوب بروج البطاقة الحمراء للاعب الفريق البلجيكي فورمو لتدخله بعنف على فينيسيوس جونيور في الدقيقة 84، ونجح كاسيميرو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85.

واستمرت محاولات المرينغي أملًا في تسجيل هدف قاتل وتحقيق الفوز، عن طريق بنزيمة وفاران، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي مباراة الريال ضد كلوب بروج بالتعادل بنتيجة 2/2.