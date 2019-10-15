التعادل السلبي شعار الشوط الأول بين السعودية وفلسطين

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي وفلسطين بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وبدأ الشوط الأول بأداء متوسط من قبل الأخضر، الذي لم يتمكن من تنفيذ أي هجمة على مرمى حارس المنتخب الفلسطيني بسبب قوة وصلابة الدفاع الفلسطيني.

وكذلك حاول المنتخب الفلسطيني على فترات زيارة مرمى المنتخب السعودي لكن خط دفاع الأخضر تألق بشكل جيد.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي لمباراة فلسطين مكونة من: محمد العويس، ياسر الشهراني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، محمد البريك، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، هتان باهبري، عبدالله الحمدان.

وتُقام مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الله.