التعادل السلبي يحسم قمة تونس ضد الكاميرون

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة تونس ضد الكاميرون الودية بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في لقاء أُقيم على ملعب رادس الأولمبي في الجمهورية التونسية.

وبمشاركة اللاعبين علي معلول نجم الأهلي المصري وفرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري تعادل المنتخب التونسي في لقاء تونس ضد الكاميرون، حيث تم خوض اللقاء في ظل استعدادات المنتخبين للمشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

يذكر أن الشوط الأول من مباراة تونس ضد الكاميرون لم يشهد أي فرص تهديفية حقيقية من قبل المنتخبين، حيث انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من لقاء تونس ضد الكاميرون، ظل المنتخب التونسي يقاتل بحثًا عن تسجيل الهدف الأول في المباراة مستغلًّا عاملي الأرض والجمهور ولكن دون جدوى.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة مباراة تونس ضد الكاميرون، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وقبل إقامة مباراة تونس ضد الكاميرون، شارك المنتخبان في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي أُقيمت في مصر، حيث ودع المنتخب الكاميروني البطولة من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري بثلاثية مقابل هدفين، بينما احتل المنتخب التونسي المركز الرابع في البطولة.

وشهدت مباراة تونس ضد الكاميرون جلوس اللاعب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن نادي الزمالك المصري على دكة الاحتياط.

وبعد نهاية مباراة تونس ضد الكاميرون، يستعد المنتخب التونسي لمواجهة المنتخب الليبي في تصفيات أمم إفريقيا 2021 يوم 11 نوفمبر المقبل، بينما سيواجه المنتخب الكاميروني نظيره الرأس الأخضر في اليوم ذاته.