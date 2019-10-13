التعادل يحسم مباراة البرازيل ضد نيجيريا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة البرازيل ضد نيجيريا منذ قليل بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكل فريق في لقاء ودي أُقيم على ملعب سنغافورة الوطني بدولة سنغافورة.

وبدأ الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد نيجيريا بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي المنتخب النيجيري الذين قاتلوا وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة.

وتمكن المنتخب النيجيري من افتتاح التسجيل وإحراز الهدف الأول في مباراة البرازيل ضد نيجيريا عبر اللاعب جو اريبو عند حلول الدقيقة الخامسة والثلاثين وسط ارتباك من دفاع المنتخب البرازيلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد نيجيريا بتقدم النسور النيجيرية بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة البرازيل ضد نيجيريا واصل المنتخب البرازيلي ضغطه الهجومي من أجل إحراز هدف التعادل، حيث تمكن النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني من إحراز الهدف الأول لمنتخب راقصي السامبا في الدقيقة الثامنة والأربعين بطريقة جميلة.

واستمر ضغط المنتخب البرازيلي من أجل إحراز الهدف الثاني في مباراة البرازيل ضد نيجيريا حيث كان كاسيميرو قريبًا من إحراز الهدف الثاني لبطل كوبا أمريكا في الدقيقة الثانية والستين.

يذكر أن الحارس النيجيري أوزوهو غادر مباراة البرازيل ضد نيجيريا متأثرًا بإصابته في الدقيقة الرابعة والستين حيث لم يستطع استكمال المباراة.

ولم تتغير نتيجة مباراة البرازيل ضد نيجيريا حتى انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقبل إقامة مباراة البرازيل ضد نيجيريا، كان المنتخب البرازيلي تعادل وديًا أيضًا مع منتخب السنغال بهدف لكل فريق في لقاء أُقيم على ملعب سنغافورة الوطني.

جدير بالذكر أن المنتخب النيجيري سيستعد بعد مباراة البرازيل ضد نيجيريا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وشارك الحارس البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي في لقاء البرازيل ضد نيجيريا، بسبب إصابة حارس ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر.