التعاون عانى بقوة .. عمر السومة On Fire

المواطن - محمد سمعه

قدم المهاجم السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، أداءً أكثر من رائع في مباراة الأهلي والتعاون، التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعانى دفاع نادي التعاون أمام تحركات واختراقات النجم عمر السومة، حيث نجح المهاجم السوري في إحراز الهدف الثالث للراقي عند حلول الدقيقة السبعين من ضربة حرة مباشرة نفذها بإتقان شديد.

وبعد هدف عمر السومة في التعاون، يعيش النجم السوري في حالة توهج تهديفي في الفترة الحالية، حيث نجح عمر السومة في إحراز ثلاثة أهداف “هاتريك” مع المنتخب السوري في لقاء غوام ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 يوم الثلاثاء الماضي.

وعاد عمر السومة اليوم 18 أكتوبر في مباراة التعاون ليُسجل هدفًا رائعًا للأهلي بعد ثلاثة أيام من تألقه مع منتخب سوريا.

وتمكن النادي الأهلي من الفوز، اليوم الجمعة، على نادي التعاون بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي التعاون بالهدف الأول عبر اللاعب هيلدون أوجوستو في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول ثم سجل اللاعب عبدالفتاح عسيري الهدف الأهلاوي الأول في الدقيقة الثانية والعشرين.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، نجح فريق الأهلي في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني سجل عمر السومة الهدف الثالث للنادي الأهلي من ركلة حرة مُباشرة بطريقة مميزة في الدقيقة السبعين.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 14 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد التعاون عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.

وبعد هدفه في التعاون، أصبح رصيد عمر السومة من الأهداف في الدوري حتى الآن خمسة أهداف بفارق هدف عن البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال الذي أحرز ستة أهداف.