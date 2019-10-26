التعاون يهزم #الفيصلي بـ النيران الصديقة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

خطف نادي التعاون النقاط الثلاث أمام الفيصلي، في لقاء الفريقين بالجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن سكري القصيم من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ضغط التعاون حتى أحرز الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي إيجور روسي لاعب الفيصلي بالخطأ في مرماه عند حلول الدقيقة الثالثة والستين.

وقلص إيجور روسي الفارق للفيصلي بإحرازه الهدف الوحيد للعنابي في الدقيقة الـ80.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 10 نقاط في المركز الثامن، ويتبقى له مباراة مؤجلة، أما نادي الفيصلي فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر، اليوم السبت، أمام نادي الحزم بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي الحزم.