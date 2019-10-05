التعاون يُعاقب أبها بهدف قاتل في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي التعاون في خطف فوز ثمين، اليوم، وذلك بعد الفوز على فريق أبها بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الشوط الأول لم ينجح أي فريق في إظهار أنيابه الهجومية أو تسجيل أي هدف في الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، ظل نادي التعاون يُقاتل من أجل إحراز هدف الفوز حتى كان له ما أراد وتمكن اللاعب ساندرو مانويل من إحراز هدف الفوز للتعاون بالدقيقة الـ94.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 7 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.