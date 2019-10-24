التقاعد تبدأ إيداع مبالغ المعاشات

المواطن - الرياض

بدأت المؤسسة العامة للتقاعد، إيداع مبالغ المعاشات التقاعدية في حسابات مستفيديها اليوم الخميس بدلًا من يوم غد الجمعة الذي يوافق إجازة رسمية.

ويأتي صرف المعاشات انطلاقًا من حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة المتقاعدين وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم.

وتودع المؤسسة المعاشات التقاعدية عبر نظام (تحويل صرف سريع)؛ وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات الصرف عبر جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.