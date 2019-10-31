التكافؤ شعار الأهلي والاتحاد في شهر أكتوبر

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الأهلي والاتحاد التي يحتضنها إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي والاتحاد

وتشهد مباريات الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين التي تُقام خلال شهر أكتوبر، تكافؤًا شديدًا بين الفريقين، حيث تواجها 3 مرات من قبل، انتهت مباراة بالتعادل، وفاز كل منهما في لقاء.

ولعب الأهلي والاتحاد في أكتوبر خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، وفاز العميد بهدفين مقابل هدف، وخيم التعادل على مواجهة الفريقين في موسم 2013/ 2014، وفاز الراقي في ديربي جدة موسم 2017/ 2018.

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد

وتواجه الأهلي والاتحاد 22 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من الفوز في 6 مباريات، وانتهت 7 مواجهات لفريق الأهلي ضد الاتحاد بالتعادل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في تسجيل 35 هدفًا خلال مباريات الأهلي ضد الاتحاد السابقة في الدوري السعودي للمحترفين، فيما تمكن لاعبو العميد من تسجيل 24 هدفًا.