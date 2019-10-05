التوقف الدولي يحرم #النصر من تحقيق هدفه

المواطن - محمد سمعه

فكر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر، في خوض معسكر خارجي خلال فترة التوقف الدولي التي تستمر لمدة 14 يومًا؛ وذلك من أجل تصحيح الأخطاء وإعداد الفريق للمباريات المقبلة.

وكان فيتوريا فكر في إقامة معسكر النصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن التوقف الدولي بات يُربك حسابات أصفر العاصمة خلال الفترة الحالية.

يذكر أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول قرر استدعاء خمسة عناصر من لاعبي الفريق الأول بالعالمي، وهم “عبدالله الخيبري، فراس البريكان، عبدالله مادو، عبدالرحمن الدوسري، يحيى الشهري”، بينما تم استدعاء خمسة عناصر أخرى للأخضر الأولمبي.

وأصبح فيتوريا يُفكر جديًّا في إلغاء المعسكر الخارجي بسبب وجود 10 لاعبين من قائمة النصر مع المنتخب السعودي؛ مما يؤثر على خطته من أجل علاج الأخطاء قبل العودة لمباريات دوري المحترفين بعد 14 يومًا من الآن.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين قررت تأجيل مباراة النصر والفيصلي بالجولة السادسة من بطولة الدوري لتُقام في الـ6 من نوفمبر المقبل؛ بسبب تجهيز الملاعب في الرياض لموسم الرياض الذي ينطلق يوم 15 أكتوبر الجاري.