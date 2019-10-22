الجابر: تأهل #الهلال مستحق والمعيوف مميز

المواطن - مروة نبيل

هنأ نجم الزعيم السابق، سامي الجابر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ولعب الهلال ضد السد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل الزعيم إلى النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6/5.

وقال سامي الجابر: “ألف ألف مبروك التأهل المستحق.. حضور مميز للمبدع المعيوف ليس فقط بالذود عن المرمى بل تنفيذ جمل رائعة في بناء الهجمات التي تنطلق من أقدامه؛ ما يدل على عمل فني مميز”.

ووجه الجابر رسالة إلى لاعبي الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “نتيجة غير مرضية ولكنها ضرورية ليستشعر نجوم الفريق أن النهائي سيكون بلا شك أصعب”.