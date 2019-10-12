الجبير: نطالب تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا فوراً

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة تدين الهجوم التركي على سوريا وتطالب بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية.

وأضاف الجبير خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، بناء على طلب تقدمت به مصر: نحث المجتمع الدولي على العمل لوقف فوري للعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا، والعدوان التركي ينعكس سلبياً على أمن المنطقة واستقرارها.

وتابع: الهجوم التركي يعمق معاناة ومأساة الشعب السوري، والمملكة مع الحل السياسي في سوريا وتطالب بخروج كل الميليشيات الأجنبية منها.

من جهته، قال أحمد أبو الغيظ أمين عام جامعة الدول العربية إن الجامعة تدين التدخل التركي السافر في سوريا وتعتبره غزواً، مطالباً المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه التهديد التركي الجديد.

ودعا أمين عام جامعة الدول العربية إلى العمل من أجل التوصل إلى موقف موحد من العدوان التركي مطالبا أنقرة بوقف عدوانها في سوريا وسحب قواتها منها.