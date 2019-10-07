الجبير يواسي بندر بن سلطان في وفاة والدته بكلمات مؤثرة
ألم فقد الأم لا يساويه ألم وفراقها لا يضاهيه فراق

الجبير يواسي بندر بن سلطان في وفاة والدته بكلمات مؤثرة

2019/10/08
الساعة 1:46 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، والدة الأمير بندر بن سلطان التي توفت أمس الاثنين.

وقال الجبير: فقَدَ الأمير بندر بن سلطان أغلى ما لدى الإنسان وهي الأم، وكما قال سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (الجنة عند رجلها)، وألم فقد الأم لا يساويه ألم، وفراقها لا يضاهيه فراق، ولكن الله مع الصابرين.

وأضاف: أعتبر نفسي ابنًا لهذا الرجل النبيل بندر بن سلطان الذي تعلمت منه الكثير وعملت معه لعقود، وأعرف جيدًا برّه بوالدته وإيمانه العميق بقضاء الله وقدره، أشاركه الحزن مع الدعاء لله الغفور الرحيم أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمه وجميع أفراد أسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب.

وأدى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، صلاة الميت بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام على والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع الفيصل الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز- ابن الفقيدة- وعدد من الأمراء، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى العقيل، وعدد من المسؤولين وجموع من المصلين.


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