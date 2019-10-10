الجماهير تتوافد مبكرًا لدعم الأخضر أمام سنغافورة

المواطن - محمد سمعه

حرصت جماهير المنتخب السعودي على الحضور مبكرًا إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة وذلك لدعم منتخبها أمام سنغافورة اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وستُقام مباراة الأخضر ضد منتخب سنغافورة اليوم الخميس في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، حيث يهدف الأخضر إلى مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز بعد التعادل المخيب في الجولة الأولى أمام منتخب اليمن.

وسيعتمد الفرنسي هيرفي رينارد في مباراة سنغافورة على المباغتة الهجومية وتصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت بشكل كبير في مباراتي مالي واليمن في شهر سبتمبر.

ويأمل رينارد في كسب ود وثقة الجمهور بتحقيق نتيجة الفوز اليوم أمام منتخب سنغافورة.

وتحدث هيرفي رينارد في المؤتمر الصحافي قبل مباراة السعودية وسنغافورة قائلًا: الشهر الماضي لعبنا مباراتين؛ واحدة كانت ودية أمام مالي وأخرى رسمية أمام منتخب اليمن، كان هناك تفاوت في المستوى، وهذا ما أدى إلى قلق الجماهير، ولكن الأخضر اليوم ليس لديه أي عذر أمام سنغافورة.

وتابع رينارد: أهمية المباراة تكمن أنها على أرضنا وأمام متصدر المجموعة، نحن قرأنا خصمنا جيدًا، ويجب أن نمحو الصورة السيئة مع ضرورة إعادة البسمة على وجوه جماهير المنتخب السعودي.