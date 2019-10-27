الجماهير تشعل أجواء مباراة النصر والهلال

المواطن - مروة نبيل

أشعلت جماهير النصر والهلال أجواء ديربي الرياض، المقام الآن على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والهلال:

وأشاد حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالحضور الجماهيري في مباراة النصر والهلال اليوم، واصفًا الأجواء الجماهيرية بالمميزة والمختلفة.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين صورًا لتفاعل الجماهير ورفعهم لأعلام الفريقين في مباراة النصر والهلال اليوم، كما نشر تيفو كل منهما في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود.

وكان الشوط الأول من مباراة النصر والهلال قد انتهى بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بهدف دون رد سجله البرازيلي كارلوس إدواردو بعد تلقيه تمريرة مميزة من الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وقبل مباراة النصر والهلال اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز السادس بـ11 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.