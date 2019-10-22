الجوازات توضح شروط وأحكام تمديد تأشيرة الزيارة التجارية

الجوازات توضح شروط وأحكام تمديد تأشيرة الزيارة التجارية

2019/10/22
الساعة 8:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن شروط تمديد وأحكام تأشيرة الزيارة التجارية، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي شملت إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور.

وقالت الجوازات في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه لتمديد الزيارة يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل عند التمديد، ولا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام”.

وأضافت أنه يجب أيضا ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوماً.

وتابعت أنه يُسمح بالتمديد إلكترونياً مرة واحدة فقط، بشرط أن يكون الزائر داخل المملكة بعد سداد رسوم التمديد، وسريان جواز الزائر وقت عملية التمديد، وألا تكون عليه مخالفات مرورية غير مدفوعة.


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