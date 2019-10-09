الجوازات توقع مذكرة تفاهم للتدريب عبر الفصول الافتراضية ضمن مبادرة برق
على هامش مشاركتها في معرض جيتكس

الجوازات توقع مذكرة تفاهم للتدريب عبر الفصول الافتراضية ضمن مبادرة برق

2019/10/09
الساعة 5:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وقعت الجوازات السعودية خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2019، مذكرة تفاهم لمبادرة برق لتسريع التحول الرقمي للتدريب عبر الفصول الافتراضية.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية والمدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية.


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