الجوازات توقع مذكرة تفاهم للتدريب عبر الفصول الافتراضية ضمن مبادرة برق

المواطن - الرياض
وقعت الجوازات السعودية خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2019، مذكرة تفاهم لمبادرة برق لتسريع التحول الرقمي للتدريب عبر الفصول الافتراضية.
جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية والمدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية.
وقعت الجوازات السعودية خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2019، مذكرة تفاهم لمبادرة برق لتسريع التحول الرقمي للتدريب عبر الفصول الافتراضية.
جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية والمدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية.
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