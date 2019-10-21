الجوكم: تسجيل #الهلال سيتسبب في انهيار السد

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم بالمستوى الذي يُقدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، مطالبًا لاعبيه بضرورة التسجيل ضد السد القطري.

ويلعب الهلال ضد السد القطري، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويدخل الزعيم اللقاء أفضلية كبيرة بعد فوزه بنتيجة 4/1 في مواجهة الإياب.

وقال الجوكم: “إدارة فهد بن نافل كانت بكامل الهدوء قبل مباراة الذهاب؛ ما نتج عنه اللعب بأريحية في الدوحة.. لا أحد يتحدث عن عامل الإرهاق لدى الهلال؛ كونه يعمل برتم واحد ويحقق نتائج إيجابية بدون أن يرهق لاعبيه”.

وتابع الإعلامي الرياضي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الجماهير والإعلام يتحدثون عن النهائي وكأن الهلال لن يخوض مباراة إياب بمثابة شوط ثانٍ من المباراة”.

وأضاف: “كل ما أتمناه هو مبادرة الهلال بالتسجيل أولًا؛ كون هذا سيسبب انهيارًا معنويًّا للسد.. حصول الهلال أو أي فريق سعودي على كأس آسيا إنجاز للوطن ولمصلحة الكرة السعودية”.

واختتم الجوكم تصريحاته قائلًا: “كرة القدم مليئة بالمفاجآت ونتذكر جميعًا ما فعله الاتحاد بالفريق الكوري عام 2004”.