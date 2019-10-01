الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معقل الحوثيين

المواطن - الرياض

حررت قوات الجيش اليمني بإسناد من مقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية، مواقع جديدة، في تقدم وصف بـ “النوعي”، شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، أقصى شمال البلاد .

وقال قائد محور أزال، العميد ياسر الحارثي: “إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً مزدوجاً على مواقع شرق (جبل شيحاط) ومواقع أخرى غرب (قرية آل مزهر) وحررت مواقع مهمة في مديرية باقم بصعدة”.

وأضاف العميد الحارثي “أن العملية العسكرية التي نفذتها وحدات عسكرية مدربة كبدت الميليشيات الحوثية خسائر بالأرواح والعتاد، وأسفرت عن قتل وإصابة الكثير منهم”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وفي التفاصيل، نفذ محور أزال، أحد تشكيلات الجيش الوطني، عملية التفاف ناجحة بين مديرتي باقم والصفراء بمحافظة صعدة حيث تمت السيطرة على سلسلة جبلية الزهر المحاذية لجبل شيحاط الاستراتيجي المحرر، جنوب شرقي مركز مديرية باقم، بالإضافة إلى مواقع أخرى غرب قرية آل مزهر، وتكلل الهجوم بالسيطرة الكاملة عليها، بحسب مراسل “العربية”، محمد العرب.

أما في مجز، فقد توغل الجيش الوطني في مزارع آل دوغان، وهي موازية لقرية بأجل المحررة، والتي تقع إداريا ضمن حدود مديرية مجز، وفقا لـ”العربية نت”.

وفِي مديرية الصفراء أعاد لواء حرب واحد تموضعه ليحكم سيطرته التامة على سلسلة جبال عار.

وأشار قائد محور أزال إلى أن كاميرات المراقبة والاستطلاع رصدت مجاميع ميليشيات الحوثي، وهي تلوذ بالفرار تاركة خلفها جثث القتلى والمصابين والكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي غنمها أبطال الجيش الوطني، مؤكداً استمرار الجيش الوطني في عملياته العسكرية حتى يتم تحرير كامل الأراضي من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.