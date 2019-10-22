الجيش اليمني يستهدف رتلًا حوثيًا في كتاف ويقتل العشرات في حجة

المواطن - واس

استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية، اليوم، رتلًا عسكريًا للميليشيات الحوثية في سلسلة جبال رشاحة الإستراتيجية في جبهة كتاف البقع شمالي محافظة صعدة شمال اليمن, بعد محاولتها التسلل داخل التباب والمرتفعات.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية نقلًا عن مصدر عسكري، بأن قوات الجيش الوطني كسرت هجومًا للميليشيات في جبال رشاحة الإستراتيجية والمليل التابعة لمديرية كتاف البقع، مشيرًا إلى أن الميليشيا تكبدت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عشرات الآليات القتالية دون إحراز أي تقدم يذكر.

من جهة أخرى لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وبيّن موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني أن قتلى الميليشيا الحوثية سقطوا أثناء محاولتهم التسلل، إلى مواقع الجيش في قرية “الشبكة” التابعة لعزلة بني حسن شمالي مديرية عبس، وصدت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة، محاولة الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع.

وأشار الموقع إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، تكبدت عشرات القتلى والجرحى من عناصرها، خلال محاولات تسللها الفاشلة، التي نفذتها في الأيام الماضية، شمالي المحافظة ذاتها.