الحائلي يؤكد ثقته في لاعبي #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية والإدارية قبل انطلاق مران الأحد.

وأكد الحائلي ثقته في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وقدرتهم على تغيير الصورة التي ظهروا بها مؤخرًا، وتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وطالب رئيس نادي الاتحاد، الجميع بضرورة التعاون مع المدرب الوطني محمد العبدلي من أجل إعادة الفريق الأول لكرة القدم إلى وضعه الطبيعي.

وخسر الاتحاد بهدف نظيف ضد الوحدة في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة؛ ما دفع الإدارة لإقالة المدرب التشيلي لويس سييرا.