الحائلي يُشارك في حفل تدشين كلية علوم الرياضة بجامعة جدة
مثمنًا هذه الدعوة الكريمة

الحائلي يُشارك في حفل تدشين كلية علوم الرياضة بجامعة جدة

2019/10/16
الساعة 7:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شارك رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، اليوم الأربعاء، في حفل تدشين كلية علوم الرياضة بجامعة جدة.

وأوضح حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع “تويتر”، أن الحائلي شارك في اللقاء الحواري الذي استضاف رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تحت عنوان “تطلعات وآمال شباب المملكة من هيئة الرياضة”.

وثمن رئيس نادي الاتحاد هذه الدعوة الكريمة التي تلقاها من منسوبي جدة، متمنيًا أن يُحقق هذا البرنامج الأهداف المنشودة التي وضع من أجلها بما يسهم في نهضة القطاع الرياضي وشبابه في وطننا.


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