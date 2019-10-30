الحائلي يُطالب لاعبي #الاتحاد بمضاعفة جهودهم

المواطن - مروة نبيل

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية والإدارية، قبل بداية مران الأربعاء، وطالبهم بمضاعفة جهودهم في المرحلة المقبلة.

واختتم الاتحاد تحضيراته لديربي جدة، اليوم الخميس، بمتابعة الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم، أحمد كعكي، والرئيس التنفيذي حمد الصنيع، وتركز المران على الجوانب الفنية.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز على غريمه الأهلي لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.