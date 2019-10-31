الحالة المدارية مها تتجه صوب صلالة .. هنا آخر التطورات

المواطن - الرياض

بعد تراجع إعصار كيار إلى الدرجة الرابعة، لم يلتقط مواطنو الدول المطلة على بحر العرب أنفاسهم حيث تم الإعلان عن تشكل حالة مدارية جديدة.

وتم رسمياً إطلاق اسم مها على الحالة المدارية الجديدة في بحر العرب، وذلك بعد تطورها إلى مستوى عاصفة مدارية، وتتمركز العاصفة المدارية مها حالياً إلى جنوب غرب الهند، وما زالت مها في تطور مستمر، مع توقعات بتطورها إلى إعصار خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وبحسب مركز طقس العرب تصنف الحالة المدارية مها بكونها عاصفة مدارية، وتتحرك العاصفة المدارية مها إلى الشمال الغربي بسرعة 14 عقدة، تصاحبها بسرعة رياح تصل إلى 45 عقدة، وبضغط جوي ويصل إلى 999 مليبار.

ومن المتوقع تطور العاصفة المدارية مها إلى إعصار بنسبة تصل إلى 60% خلال مطلع شهر نوفمبر، ومع ذلك يصعب تحديد المسار بشكل حتمي خلال هذه الساعات، نظراً لكثرة المتغيرات الجوية التي تتحكم بمسار وشدة الحالة المدارية.