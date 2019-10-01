الحريري: مهما شنّوا من حملات ضدي سأستمر بالعمل ولن أتوقف

الحريري: مهما شنّوا من حملات ضدي سأستمر بالعمل ولن أتوقف

2019/10/01
الساعة 7:42 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، أن الحملات المغرضة التي تحاول النيل منه لن تثنيه عن مواصلة عمله لصالح لبنان.

وقال الحريري: مهما شنّوا من حملات ضدي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة، وهذا أمر غير قابل للنقاش لأن ما لن نتحمله فعليًا هو انهيار البلد.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقريرًا ذكرت فيه أن الحريري، دفع 16 مليون دولار لعارضة الأزياء، كانديس فان دير ميروين، من جنوب إفريقيا، عام 2013، حينما كانت بينهما علاقة عاطفية.


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