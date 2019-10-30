الحريري يضع شروطًا مسبقة لتشكيل حكومة جديدة

المواطن - متابعة

بالرغم من عدم مرور 24 ساعة على استقالته إلا أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري اشترط عدة شروط لقبوله التكليف بتشكيل حكومة جديدة.

وأفادت مصادر لبنانية أن الحريري لا يسعى إلى تشكيل الحكومة لكن إذا تم تكليفه فلن يتراجع عن تحمل المسؤولية.

واشترط الحريري خلو الحكومة الجديدة من الوزراء البارزين في الحكومة السابقة كشرط لقبول التكليف الوزاري إذا ما عُرض عليه.

ولا يكون بمقدر رئيس الحكومة في لبنان اختيار وزراء حكومته بمعزل عن المحاصصة والطائفية وتدخل الأحزاب السياسية والكتل النيابية لفرض أسماء معينة وذلك لعدم وجود تيار أو كتلة واحدة ذات أغلبية مطلقة في مجلس النواب اللبناني.

واستقال الحريري أمس تحت وطأة المظاهرات التي تطالب برحيل الحكومة والقضاء على الفساد والبطالة ومعالجة العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وقبل استقالته بأيام قدم الحريري ورقة إصلاحات تضمنت عدة بنود من بينها تخفيض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف لكن لم تنل قبول الشارع.