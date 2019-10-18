الحريري يمهل الأطراف السياسية في بلاده 72 ساعة لنيل رضا اللبنانيين

المواطن - متابعة
أمهم رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الأطراف السياسية في بلاده 72 ساعة لحل الأزمة ونيل رضا الشارع بعد تظاهرات شهدتها البلاد.
فيديو | رئيس الحكومة اللبنانية يمهل الأطراف السياسية 72 ساعة لحل الأزمة #عاجل #سعد_الحريري #لبنان_ينتفض
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) October 18, 2019
وتحدى الحريري من يملك الحل أن يتسلم وفق انتقال سلس وهادئ للسلطة، مشددًا على أن الانتظار لم يعد خيارًا ومن يملك الحل للأزمة أن يتقدم.
وتابع: كثيرون يريدون تحويل سعد الحريري إلى كبش محرقة، والناس أمهلتنا كثيرًا وانتظرت منا عملية إصلاح وفرص عمل.