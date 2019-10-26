الحزم شد حيله على الكبار

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالحزم في تقديم مستويات أكثر من رائعة، خلال الفترة الأخيرة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة بعد الفوز على الثلاثي الكبير “الأهلي والاتحاد والنصر” في دوري المحترفين.

وواصل الحزم نتائجه القوية والمثيرة أمام الكبار بفوزه السبت على الأهلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم.

وتمكن الحزم من “شد” حيله على الأهلي والاتحاد والنصر، حيث فاز على الثلاثي وحصد تسع نقاط جعلته يقترب من التواجد في المربع الذهبي في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الحزم تمكن من الفوز يوم 20 سبتمبر الماضي على نادي النصر بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

كذلك نجح الفريق الحزماوي في الفوز على الاتحاد في الرابع من أكتوبر الجاري بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، بجانب الفوز يوم 26 أكتوبر على الأهلي بثنائية مقابل هدف في أولى مباريات المدرب السويسري كريستيان جروس مع الراقي.

وعلّق الناقد الرياضي محمد البكيري على خسارة النادي الأهلي، السبت، أمام نادي الحزم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرّد البكيري قائلًا عبر حسابه الرسمي في تويتر: الأهلي نجوم ورا نجوم، ولكن سبحان اللي يعطي الحلق.. للي بلا ودان”.

وأضاف البكيري: حزم الصمود بعد أن أطاح بالنصر والاتحاد يلحق بهم الأهلي وبعشرة لاعبين.

وأصبح رصيد الحزم بعد الفوز 13 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 14 نقطة في المركز الرابع.