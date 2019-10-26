الحزم يُسقط #الأهلي بالضربة القاضية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الحزم من تحقيق مفاجأة كبرى بإسقاط الأهلي بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسُجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، حيث افتتح الحزم التسجيل عبر تصويبة قوية من اللاعب إبراهيما تانديا في الدقيقة الخمسين.

وقاتل الأهلي من أجل إحراز هدف التعادل، وهو ما نجح فيه الراقي عبر اللاعب عبدالباسط علي هندي في الدقيقة السبعين.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، تمكن منصور حمزي من إضافة الهدف الثاني والقاتل للحزم في الدقيقة الثامنة والثمانين، ليكون بمثابة هدف الضربة القاضية ضد الأهلي.

وأصبح رصيد الحزم بعد الفوز 13 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 14 نقطة في المركز الرابع.

وكانت مباراة اليوم، هي المباراة الأولى للمدرب السويسري كريستيان جروس العائد لتدريب الأهلي في ولاية ثالثة.