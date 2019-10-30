الحصيني يتوقع انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع.. ارتدوا ملابس شتوية خفيفة

الحصيني يتوقع انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع.. ارتدوا ملابس شتوية خفيفة

2019/10/30
الساعة 9:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة نهاية الأسبوع من الخميس وحتى السبت.

وقال الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 3/ 3/ 1441هـ إلى السبت 5/ 3/ 1441هـ: متوقع انخفاض طفيف- بإذن الله- في الحرارة من (3) إلى (5) درجات مئوية على معظم المناطق متوقع اعتدال الأجواء نهارًا ولطيف ليلًا يميل للبرودة آخر الليل وارتفاع نسبة الرطوبة على شمال ووسط وشرق السعودية”.

وأضاف: “احتاطوا للأماكن المفتوحة، في البر والاستراحات من منتصف الليل أجواء تميل للبرودة ملابس شتوية خفيفة على الرياض والقصيم ونجران والشمالية تبوك والجوف وحائل والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية شتوي متوسط، باقي المناطق ربيعي من منتصف الليل تحتاجون ظل عن الشمس”.

وعن حالة الأمطار قال: “هناك فرصة أمطار- إن شاء الله- على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير والشمالية قد تمتد إلى الصمان، الرياح متوقع الجمعة رياح متوسطة على المدينة، والسبت على الوسطى، لكن لا تمنع من الكشتة والسفر، أهل الرحلات أرشح لكم المثلث رفحاء الحفر الزبيرة”.


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