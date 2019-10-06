الحقباني: لائحة الوظائف التعليمة لن تهضم حق المعلم

المواطن - الرياض

أكد مدير إدارة مكاتب التعليم بوكالة التعليم العام، فهد الحقباني، أن لائحة الوظائف التعليمية جاءت للارتقاء بأداء المُعلم وكفاءته، مشددًا على أن الوزير حمد آل الشيخ حريص جدًّا على المُعلم.

وتابع في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن لائحة الوظائف التعليمية تأتي لرفع كفاءة المعلم وأن الوزارة تعمل على ضمان خبرات المعلمين والاستفادة منهم، مشددًا على أن رسالة الوزير آل الشيخ دائمًا هي أن التعليم مقبل على خير والتعليم بخير.

وأوضح الحقباني أن وزير التعليم وجّه بلجان لتقديم الأدلة المبسطة الموضحة للائحة، وأنها لن تهضم حق المعلم بل ستحفظ حقه.